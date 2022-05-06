台塑四寶今日公布4月營收，受到烏俄戰爭、大陸封城等負面因素，台化為四寶中唯一雙成長的公司，其餘台塑、南亞以及台塑化均相較3月減少。

台塑(1301)4月合併營收251.45億元，月減少5%、年成長3.2%，創歷史同期新高，台塑表示，4月營收相較3月減少主要是因為銷售量差，減少23.6億元：4月PE因售價低於原料乙烯成本，降低開工率，加上林園PP廠安排歲修，產銷量減少，因此，4月PE及PP銷售量合計比3月減少4.3萬噸。

南亞(1303)4月合併營收297.0億元，月減少19.7%、年減少14.9%。南亞表示，4月營收衰退主要是大陸防疫管控、EG計畫性減產，以及俄烏戰爭、通膨影響消費所致。以南亞最大宗營收占比的電子材料來說，大陸各地的疫情管控措施，使原物料及產品運輸受阻，而上海與電子產業重鎮昆山執行嚴格的封控政策，更對電子供應鏈造成顯著影響，導致進出貨困難、生產人力不足、長短料問題加劇，限制了上下游廠商、客戶的營運，南亞電子材料產品的產銷量也因而減少。

台化(1326)4月合併營收364.18億元、月成長0.1%、年成長10.2%，台化表示，4月量差減少7億元，售價差增加7.5億元。PX加工價差改善，提升產銷量及萃餘油回售台塑化增加，影響6.2億元；酚酮本月定檢結束，逐步恢復正常運轉，產銷量增加6.1億元。另PIA、ABS受大陸疫情影響，銷售減少3億元；PP加工價差不足，減少銷售1.5億元。

台塑化(6505)4月合併營業額653.5億元，月減少5%、年增加40.4%。台塑化表示，4月原油煉製量11,072千桶(369千桶/日，30天)，比3月原油煉製量增加604千桶，但受部份外銷油品船期安排影響，產品總銷售量11,200千桶，比3月減少646千桶；售價上，4月杜拜原油平均價格比3月下跌8.1美元/桶，但主要受外銷油品價差增加影響，產品平均售價119.9美元/桶，比3月增加5.5美元/桶。