金管會公布外資進出最新統計，受美國聯準會升息、通膨疑慮升溫、俄烏戰爭等不確定因素持續影響，外資2022年4月淨匯出達46.89億美元（約新台幣1384億元），合計3、4月淨匯出達115.79億美元（約新台幣3417億元），超越2020年同期疫情爆發時紀錄。

金管會統計，外資4月淨匯出約46.89億美元，均為一般外資淨匯出，陸資無淨匯出入。合計前4月外資淨匯出約63.33億美元，其中一般外資淨匯出約63.21億美元、陸資淨匯出約0.12億美元，使累計淨匯入金額續降至2232.63億美元。

此外，配合外資向央行補正申報資料，金管會同步將外資3月淨匯出金額自59.38億美元上修至68.9億美元，合計3、4月淨匯出金額達115.79億美元，超越2020年同期疫情全球爆發時的淨匯出108.24億美元。

外資2020年3月淨匯出達103.96億美元，創下單月最高淨匯出紀錄，主因當時新冠肺炎疫情重創全球股債市。而今年3、4月持續出逃達115.79億美元，主要受到美國聯準會啟動升息、通膨疑慮升溫、俄烏戰爭等不確定因素影響。

而台股4月重挫達6.22％，外資持續賣超台股達2389.04億元，其中對上市股票賣超2342.47億元、對上櫃股票反手賣超46.57億元。累計前4月外資賣超台股擴大至6754.27億元，其中對上市股票擴大賣超達6411.49億元、對上櫃股票擴大賣超達342.78億元。