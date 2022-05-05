央行外匯局長蔡炯民今天表示，央行連續2個月在外匯市場調節，4月外資本金及股利盈餘共匯出約80億美元。而5月目前看起來匯市的供需失衡情形相對前2個月緩和，趨於穩定，台股和外資進出也表現優於前2月。

蔡炯民表示，美國昨天再宣布升息2碼，但也釋出沒考慮一次升3碼的訊息，此緩和貨幣緊縮的預期，也激勵美國科技股大漲。影響全球資金移動的因素，除了景氣和貨幣政策外，美國科技股的波動也是重要因素。例如4月美國科技類股重跌，台股跟跌，外資匯出。

蔡炯民今天表示，目前市場預期美國政策利率年底上升到2.5%，若以FED會後聲明來看，未來FED還有5碼的升息空間。

4月台灣外匯存底月減37.09億美元至5450.61億美元，主要原因除外資流出，還有央行為維持外匯市場秩序進場調節賣匯。蔡炯民表示，4月非美貨幣貶幅擴大，歐元貶值5.84%，英鎊貶值4.8%，加幣貶值2.03%，澳幣貶值4.7%，日圓貶值6.36%，新加坡幣貶值2.27%，人民幣貶值4.76%，新台幣貶值3%。3月新台幣相對是較為強勢的貨幣。

外資今年來因地緣政治影響，減持風險性資產，賣超台股並匯出，3月和4月外資在台股賣超均超過2400億元新台幣。連續2個月外匯存底共減少49.3億美元。

4月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計6026億美元，約當外匯存底111%，雙創17個月新低，前低2020年11月5507億元、約當外匯存底107％。