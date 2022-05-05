血癌新藥在美國滲透率持續提高，加上歐洲市場重新拉貨，藥華藥(6446)4月營收3.53億元，月增167.5%、年增1078.8%，創歷史新高紀錄，前4月營收為6.05億元，年增374.01%。

藥華藥指出，美國子公司4月繼續繳出月增雙位數成長的好成績。公司認為，Ropeg被美國國家綜合癌症網路NCCN(National Comprehensive Cancer Network)納入治療指南，無論高、低風險的成人真性紅血球增多症(PV)均適用，直接成為醫生開藥指引，對美國市場助益大。4月使用Ropeg的醫生及病人數等，均優於預期。

歐洲代理商AOP重新啟動拉貨，藥華藥指出，公司對AOP採取「先收款、再出貨」的交易方式，即便如此，歐洲代理商仍需求強勁。

藥華藥旗下血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b(Ropeg)上月已正式向日本遞件申請藥證，瞄準當地2萬人的PV市場。依照日本相關審核程序，上市許可申請標準審核時程約12個月，實際審查時間及核准藥證與否，以當地主管機關正式通知為準。