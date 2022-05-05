東研信超(6840)4月合併營收0.74億元，月增4％、年增12％，再創同期新高；累計前4月合併營收2.83億元，年增12％。5G NR及WiFi 6/6E相關產品及機種推陳出新，帶動相關技術的檢測需求大幅增加，東研信超檢測接單量隨攀升。目前台灣及大陸兩地在手訂單都已排至下半年，實驗室檢測量能滿載，營收表現穩健成長；且在5G、WiFi6/6E的檢測占比持續提高下，帶動台灣及大陸兩地營運單位相關檢測的營收同步成長。

東研信超表示，東莞松山湖實驗室自2021年第4季投入營運後，檢測服務能量快速攀升，4月業績相較第一季的月均量成長一倍以上，公司預期東莞松山湖新實驗室的單月損益平衡點時間，相較過往會有大幅且明顯的縮短；而上海地區4月雖因大陸疫情管控封城，然東研信超已提前調動檢測人員常駐實驗室內，案件檢測服務運作均正常，營運並未受到影響。

東研信超看好5G NR及WiFi 6/6E市場發展，以及未來移動通訊產品法規等檢測市場的成長空間，汐止原廠區於2021年第4季亦進行實驗室擴充，現已有一座電波暗室完成，5月開始投入WiFi Throughput客製化檢測，其他新擴實驗室，以及汐止遠東科技大樓新廠辦，亦預計最遲6月起正式啟用。