儘管大陸上海及昆山封城停工，影響產業供應鏈，AES-KY(6781)大陸廠區運作正常，僅進料出貨略受物流影響，由於訂單穩定，AES-KY表示，公司將力拚第2季出貨維持第1季水準，今天盤中股價強勢大漲，一度站回1000元關卡。

受惠輕量型電動載具需求暢旺、中大型工業儲能系統電池模組應用在相關領域的應用及需求持續增溫，AES-KY第1季營收表現亮眼，單季合併營收達36.05億元，年增34.05%，為單季歷史新高；原本AES-KY第2季營運展望不錯，但大陸地區新冠肺炎疫情自3月中爆發，上海及昆山於3月下旬封城至4月底，影響電子產業供應鏈，AES-KY廠區雖然不在上海及昆山，進料出貨還是略受到物流不順影響，公司也以增加供應商因應，以降低對營運的影響。

AES-KY表示，公司訂單狀況還不錯，只是物流受到影響，公司將努力第2季出貨維持第1季水準。

在BBU方面，AES-KY持續擴大BBU客戶群，2021年BBU占AES-KY營收比重已逾10%，公司預期今年BBU業務可望維持成長，希望3年內BBU占公司營收比重能達30%。

受到全球股市及台股震盪劇烈影響，AES-KY自今年1月3日高點2015元一路走跌，4月27日一度探底至856元，近日止跌回穩，今天盤中股價大漲，站回千元關卡。