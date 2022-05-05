追蹤了華爾街隔夜發出的訊號，歐股周四早盤上揚。美聯準會(Fed)在周三上調了利率，但是淡化了激進收緊的走向；另外有一系列樂觀企業財報，進一步振奮了市場情緒。

周四泛歐Stoxx 600指數早市升8.11點或1.84%，為449.03點，收復了本周大部分的失土。

幾乎所有地區股市都呈現上漲。德股升1.98%，英股漲1.99%，法股升1.45%。

美聯準會宣布升息50個基點，主席包威爾(Jereme Powell)也明確排除了在接下來會議升息75個基點的可能，全球股市聞訊大漲。

空中巴士上季獲利高於預期，股價升7.1%；該飛機製造商要將一款窄體客機的產量提高50%的計畫，同時也獲得了強化。

荷蘭殼牌石油上漲2.9%；受惠於油氣價格上漲，以及公司的交易部門強勁表現，殼牌公布上季獲利達創紀錄的91.3億美元。

德國豪華汽車製造商BMW升2.3%，暫報81.89歐元；受惠於中國合資企業股票表現，以及高定價策略，該公司上季獲利躍升。