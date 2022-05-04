歐洲股市在周三早市表現低迷，企業財報表現好壞參半，加上市場預期，美聯準會(Fed)將會大幅升息，市場人氣遭到抑制。

周三泛歐Stoxx 600指數跌1.55點或0.35%，為444.65點。但是多數地區的股市徘徊在上漲區間。

福斯集團大漲2.3%；憑藉著全球生產優勢，該集團得以化解供應鏈問題，並且堅持了全年展望。

珠寶商Pandora跌1.5%；該丹麥公司指出，全年獲利預測的不確定性有所增加。

挪威國家石油(Equinor)跌1.5%；即使該公司公布上季稅前獲利創紀錄，但烏克蘭戰爭觸發的能源危機，天然氣價格飆升，讓公司前景存在極大不確定性。

歐盟執委會主席周三在歐洲議會宣布，歐盟國家將停止進口俄羅斯石油，並且對俄羅斯實施第六輪制裁，包括對更多銀行的金融制裁。

瑞典建築公司Skanska大跌5.3%；在烏克蘭戰爭間接影響下，公司在東歐市場取消潛在的專案計畫，使得第一季獲利下滑。