隔夜美股連續第2天拉尾盤，但投資人在聯準會公布利率決議前縮手觀望，以及受到科技股下挫拖累，周三香港股市開低走低，目前恆生指數跌逾1%，為20878.41點。國企股(H股)跌1.61%，為7149.96點。

匯控漲2.3%，在藍籌股中表現最佳。該銀行宣布擬在8月底前買回多達10億美元自家股票。

恆生科技股目前大跌近3%，成分股跌多漲少。京東健康遭大股東劉強東減持，股價大跌9.7%，表現最弱。其次為嗶哩嗶哩跌5.6%和美團跌5%。眾安在線漲1%，漲幅最大。

受京東健康急跌拖累，生技股指數重挫3.7%。信達生物跌逾8%，股價創下52周新低。藥明生物跌逾4%。

美團再遭紅杉資本沈南鵬減持，股價應聲下挫。

比亞迪目前幾近持平，稍早前一度漲2%，該公司4月新能源車銷量成長3.1倍。

肥料股全面走高，心連心化肥與中海石油化學漲約5%、中化化肥漲7%。全球鉀肥龍頭Nutrien上季獲利年增9.4倍並創下新高，同時宣布大幅上修全年財測。