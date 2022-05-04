《國際產業》傳馬斯克最快3年內讓推特再上市 11:092022/05/04 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《華爾街日報》周二報導，知情人士透露，馬斯克在買下推特之後，最快可能在3年內讓該社群平台再度上市。 報導指出，馬斯克已經告訴潛在投資者他有意推動股票首次公開發行（IPO），讓推特重返公開市場。 推特尚未回應媒體置評請求，馬斯克也尚未對此消息發表評論。 根據路透社報導，馬斯克打算減少在440億美元收購推特交易中的出資比重，目前正在與大型投資公司和富豪投資人討論提高融資的計畫，新的融資案可能以特別股（優先股）或普通股方式進行。 逃亡南部13年 女通緝犯爽吃消夜 1舉動栽了 不斷更新》侵略烏克蘭自傷 英曝俄羅斯軍力差多了 #馬斯克 #推特 #3年 #報導 #最快 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 和製潛水艇加盟 兄弟添戰力 04:102022/05/03 運動天地 陸《法治日報》：馬某某發表獨立宣言 成「以華制華」 21:292022/05/03 兩岸 色姨丈幫按摩竟掀衣強吻摸私處 國中少女崩潰提告 09:102022/05/04 社會 塵封近13年 南橫公路壯麗雲海再現 17:572022/05/03 生活 傳俄參謀總長遭砲擊炸傷 美國防部回應了 04:292022/05/03 國際 軍售案生變 吳斯懷：衝擊防衛戰略 12:492022/05/03 政治 華爾街日報：馬斯克買推特 打算多年後重新上市 08:172022/05/04 財經 擬祭第6輪制裁 歐盟最快5月4日提案禁俄油 04:102022/05/03 國際大事 影響國際軍售 美國防部：台烏處理大不同 04:102022/05/04 國際大事 收購推特後首露面！馬斯克合體「超模媽咪」走紅毯 19:572022/05/03 財經 最快下月屆效 食藥署今宣布這款成藥需回收 16:382022/05/03 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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