《華爾街日報》周二報導，知情人士透露，馬斯克在買下推特之後，最快可能在3年內讓該社群平台再度上市。

報導指出，馬斯克已經告訴潛在投資者他有意推動股票首次公開發行（IPO），讓推特重返公開市場。

推特尚未回應媒體置評請求，馬斯克也尚未對此消息發表評論。

根據路透社報導，馬斯克打算減少在440億美元收購推特交易中的出資比重，目前正在與大型投資公司和富豪投資人討論提高融資的計畫，新的融資案可能以特別股（優先股）或普通股方式進行。