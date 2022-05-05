聯準會宣布升息2碼，比預期的3碼還要低，刺激美股上漲超過900點，帶動台股今（5日）以16689.98點開出，上漲124點，隨後持續有買盤進場，漲幅擴大至超過200點，台積電早盤漲10元，電金傳產族群表現皆搶眼。

周三美國聯準會宣布升息2碼，加上主席鮑爾（Jerome Powell）明確表示，未考慮激進升息3碼，此言論激烈美股四大指數上漲，道瓊漲逾932.27點（或2.81%）至34061.06點，那斯達克指數漲401.10點（或3.19%）至12964.86點，標普500指數勁揚124.69點（或2.99%）至4300.17點，費城半導體漲118.89點（或3.90%）至3163.78點。

台股昨（4日）漲66.93點，收在16565.83點，成交值1923.55億。三大法人外資及陸資、自營商賣超，投信買超，合計買超5.19億。自營商賣超3.29億，投信買超9.12億，外資及陸資賣超0.64億。