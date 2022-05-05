《韓股》韓國股市5日休市1天 07:372022/05/05 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 適逢兒童節，韓股5日休市1天，6日正常交易。 《國際產業》北美店挑大樑 星巴克上季業績超預期 《國際金融》獲利能力佳 韓股遭低估 #韓股 #5日 #休市 #韓國股市 #適逢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《韓股》科技股領軍 韓股走高 12:582022/05/03 財經 《韓股》外資買超 韓股意外翻黑 16:402022/05/03 財經 《美股掃瞄》空頭乏了 美股連2日拉尾盤(2-2) 09:112022/05/04 財經 美國務院：國務卿布林肯5日將概述美國政府對華政策 12:432022/05/04 兩岸 黃天牧拋遛狗論 稱台股基本面良好 04:102022/05/03 財經焦點 聯電連8年獲公司治理評鑑前5％ 04:102022/05/04 產業特刊 伊雲谷送件申請上市 再增添一檔高價股 19:232022/05/04 財經 《韓股》聯準會決策前 韓股平盤整理 12:182022/05/04 財經 布林肯5日發表演說 勾勒美國對中國政策 11:112022/05/04 國際 資金逃離 歐股基金大失血 04:102022/05/04 投資理財 股匯雙殺 台幣貶至29.53元 04:102022/05/04 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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