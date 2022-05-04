★分析

Baird投資策略師Ross Mayfield表示，過去幾個月觸發所有市場波動的頭號因素是聯準會和聯準會官員的鷹派言論，因此鮑爾周三在會後記者會上釋出的新信息將成為主要的催化劑，我認為現在市場有些處於觀望。

Vital Knowledge分析師Adam Crisafulli表示，這是幾天來的頭一遭，賣方似乎已經筋疲力盡，空頭還比多頭緊張一些，雖然感覺已經「觸底」的人並不多，但空頭也對大幅反彈感到焦慮。

市場普遍預期聯準會本次會議將升息50個基點，部分投資人認為市場已經消化美國央行在收緊貨幣政策方面將採取激進做法的預期。避險基金經理Paul Tudor Jones表示，隨著聯準會收緊政策，以及經濟出現放緩跡象，保本應該是投資人的主要目標。

RBC策略師Lori Calvasina表示，我們認為數據繼續為長期投資者描繪出極端恐慌和逆勢投資機會的景象，儘管某些指標顯示短期內還有進一步波動與走跌空間。

摩根大通策略師Mislav Matejka表示，市場持續受制於中國對疫情的應對和地緣政治，這導致仍深具韌性的基本面黯然失色。

★類股

標普500指數11大類股普遍上漲，僅非必需消費品類股和心需消費品類股收黑，分別小跌0.29%和0.24%。能源股漲2.87%，漲幅最大，其次為金融股漲1.26%。此外，銀行股指數勁揚2%，摩根大通和摩根士丹利漲幅均超過2%。

★重磅股

重量級科技股漲跌互見，蘋果漲0.96%、微軟跌0.95%、亞馬遜跌0.20%、Alphabet漲0.64%、特斯拉漲0.70%、Meta漲0.43%、網飛漲0.21%。

在道瓊指數方面，波音漲3.34%，漲幅最大，其次為摩根大通漲2.14%。Nike跌2.55%，跌幅最大，其次為Visa跌1.40%。

主要晶片股方面，超微漲1.44%、美光漲0.93%、應材漲0.73%、恩智浦漲0.60%、輝達漲0.35%、英特爾漲0.22%、高通跌0.70%、德儀跌0.84%。

★焦點股

雅詩蘭黛跌5.8%，收在245.52美元。受中國的防疫封控措施與俄烏戰爭影響，該化妝品公司下修全年獲利預測。

希爾頓全球酒店集團（Hilton Worldwide Holdings Inc）全年獲利預測慘淡，股價下跌4.25%，收在148.96美元。

威騰電子（Western Digital Corp）飆漲14.5%，收在61.72美元，在標普500指數成分股中漲幅最大。主動派投資者Elliott Investment Management建議該公司將旗下Flash業務拆離，並提出將投資10億美元推進該業務的出售或分拆。

輝瑞（Pfizer）漲近2%，收在49.29美元。該美國藥廠今年第一季營收獲利均優於市場預期，但仍以研發費用高漲為由下修全年獲利展望。

Expedia重挫14.02%，收在每股150.31美元。該公司第一季業績憂喜參半，且遭到至少8家投行下修股票評級。

★台股ADR

台股ADR僅日月光收高。

台積電ADR跌0.14%，收93.63美元，換算台股價格為552.98元。

聯電ADR跌0.74%，收8.08美元，換算台股價格為47.72元。

日月光ADR漲1.22%，收6.62美元，換算台股價格為97.74元。

中華電信ADR跌2.60%，收42.63美元，換算台股價格為125.89元。