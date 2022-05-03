雅詩蘭黛調降全年度財測 股價盤前暴跌9％ 22:212022/05/03 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國美妝品牌雅詩蘭黛第三季度淨利年增22％至5.58億美元，銷售年增10％至42.5億美元，但低於市場預估。 公司以中國封城防疫和俄烏戰爭等利空因素，把全年度銷售成長幅度預測從13％到16％區間，調降至7％到9％區間；每股獲利預測從7.43美元到7.58美元區間，調降至7.05美元到7.15美元區間。這導致其A股盤前暴跌9％報237美元。 Android手機晶片大賣 高通Q1營收暴增41％ 台股跌深反彈漲百點 拚守16,400點關卡 #調降 #雅詩蘭黛 #盤前 #億美 #區間 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 穆斯克賣股 套現48億美元 04:102022/04/30 全球財經 美議員推銷波音客機 華航：未定案 04:102022/04/29 生活新聞 印度人壽IPO規模縮 估募資27億美元 23:492022/04/28 財經 蘋果憂供應鏈問題惡化 股價盤後下跌逾2％ 11:522022/04/29 財經 波克夏股東會回歸實體 第一季淨利下滑逾五成 09:582022/05/01 財經 《國際產業》拚EV電池自產 美國將砸逾30億美元 12:482022/05/03 財經 《商情》原料連4周收黑 國內廢鋼、鋼筋同步再降 11:182022/05/03 財經 雙北娛樂税不同調 葉元之促市府分階段調降 15:222022/05/03 生活 《國際產業》成本高漲侵蝕利潤 亞馬遜盤後崩跌9% 11:582022/04/29 財經 中國供應鏈受限 蘋果估衝擊本季營收40至80億美元 11:152022/04/29 財經 3.2億天價求償！聯結車害火車撞上出軌 25年老司機技術差判10月 14:092022/04/30 社會 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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