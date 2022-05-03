美國美妝品牌雅詩蘭黛第三季度淨利年增22％至5.58億美元，銷售年增10％至42.5億美元，但低於市場預估。

公司以中國封城防疫和俄烏戰爭等利空因素，把全年度銷售成長幅度預測從13％到16％區間，調降至7％到9％區間；每股獲利預測從7.43美元到7.58美元區間，調降至7.05美元到7.15美元區間。這導致其A股盤前暴跌9％報237美元。