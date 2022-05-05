歐股周三收在下跌。企業財報表現令人失望，另外投資人也對美聯準會的決策感到緊張，投資人預計歐股盤後不久聯準會會宣布升息。

周三泛歐Stoxx 600指數收跌4.83點或1.08%，為441.37點，多數地區股市都下跌，英國股市跌0.90%，荷蘭股市跌1.03%。

零售股下跌2.27%最多。英國線上時尚零售商Boohoo大跌12.4%，報70.08英鎊；運費和物流成本的高漲，吃掉該公司上一財年核心獲利減少28%。

珠寶生產商Pandora跌2.1%，報606.8丹麥克朗；該公司表示，圍繞著全年獲利財測的不確定性有所增加。

瑞典建築公司Skanska暴跌9.8%，報172.05瑞典克朗；該公司宣布上季獲利下滑，並且由於烏克蘭戰爭的間接影響，取消了東歐市場潛在的建案。

歐股投資人在美聯準會做出決策前感到非常緊張，預計周三稍晚將上調利率50個基點(聯準會稍後也證實了此一預期)，並宣布開始削減其9兆美元的資產負債表(縮表)。

線上交易平台IG的市場分析師Chris Beauchamp說，聯準會的升息已經廣泛地體現在市場定價上，但市場還是擔心，更為鷹派的會議決議可能引發更多波動性，會把股市指數推向上周低點以下。

目前人們對歐洲央行的升息預期正在增強；今年以來歐洲央行以較慢的速度削減刺激措施，但通膨飆升，正給官員帶來壓力。

交易員也正在找尋線索，瞭解中國在防疫工作會走多遠和多快。有關中國的新冠封鎖管制、快速的通膨、烏克蘭戰爭，都可能抑制全球經濟成長。

挪威國家石油(Equinor)上漲3.1%，報335.3挪威克朗。俄烏衝突導致能源供應吃緊，天然氣價格飆升；該公司公布上季稅前獲利達到創紀錄水準。

隨著原油價格不斷上漲，油氣股上升0.4%。歐盟周三說明計畫，將逐步停止從俄羅斯進口石油。