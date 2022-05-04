根據CNBC所做的最新調查，受訪的經濟學家、基金經理和策略師普遍預期聯準會將在未來16個月內大舉升息並大幅縮減資產負債表，且大多數受訪者認為這個過程最終將以經濟衰退收場。

根據這份5月所做的CNBC Fed Survey調查，受訪者預期聯準會將在周三會後宣布升息0.5個百分點（50個基點），為22年來首次升息2碼，並在6月會議再升息50個基點。

對於之後的升息路徑，聯邦基金期貨市場普遍預期聯準會將升息1碼，但這30名受訪者看法不同，認為美國央行利率仍將急速升高，到今年底基金利率將達到2.25%，最終到2023年8月將升至3.08%，這個最終利率較3月所做的預測調查高出72個基點，且提前3個月升抵。受訪者預期之後利率將回落，到2023年底為2.6%。

該報告指出，聯準會將近9兆美元的資產負債表估將在兩年5個月內縮減2.7兆美元，縮表速度比3月所預期的加快。57%受訪者認為聯準會最終將出售資產，而非只是讓資產負債表縮減。

Bleakley Advisory Group投資長Peter Boockvar表示，我不認為市場意識到這次的量化緊縮非常激進，而這種雙管齊下的緊縮極具破壞力，當然，市場已經反映大舉升息的前景，但我們尚未將這個「後沃克時代」最激進的貨幣緊縮周期對經濟造成的衝擊納入考量。

沃克指的是前聯準會主席Paul Volcker，在1970和1980年代以激進手段擊退當時美國異常高漲的通膨，但也導致經濟陷入衰退、失業率飆破10%。

加速緊縮和居高不下的通膨，使大多數人都對聯準會能實現「軟著陸」抱持懷疑態度。當被問及通膨率降至2%是否將導致經濟衰退時，57%受訪者認為會，33%認為應可避免，10%回答不知道。受訪者認為美國經濟開始衰退的時間平均為2023年8月，53%的人認為經濟將「適度」（moderate）衰退，43%認為經濟將「溫和」（mild）衰退。

Robert Fry Economics LLC首席經濟學家Robert Fry表示，我仍然認為經濟要衰退才能使通膨回落到聯準會設定的2%目標，但近來對聯準會收緊政策的預期使市場利率升高，已經降低了經濟可能衰退的嚴重程度，也使聯準會實現軟著陸原本渺茫的機會小幅升高。

此外，這份調查顯示，在接下來12個月內，美國經濟衰退的可能性從3月調查時的33%略微升高至35%。歐洲在未來一年經濟衰退的可能性也升高兩個百分點，達到53%。俄烏戰爭對歐洲經濟造成的影響更大。