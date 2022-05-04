大陸疫情延燒實施「清零政策」，其中包括上海已封城1個多月，鄭州也自今日起實施封城，有研究機構指出，美國與大陸製造業相依程度緊密，封城帶來的衝擊3個月後將擴及美國製造業。

商業內幕 (Business Insider)引述美國經濟研究諮詢機構萬神殿巨集觀經濟（Pantheon Macroeconomics）研究報告指出，封城使大陸製造活動趨緩，而美國跟大陸高度連動，一般都是3個月後感受到衝擊。

報導指出，追蹤美國超過300家製造商的供應管理協會(ISM)指數顯示，4月跌至55.4，而且過去6個月有5月走跌，Pantheon強調，受大陸封城影響，美國整體製造業前景日益黯淡，與此同時，大陸公布4月財新製造業採購經理人指數(PMI)降至46，進一步跌破50榮枯線。

美國製造業在過去十年以來，曾多次陷入衰退，製造業約占美國國內生產毛額(GDP)的11%，而大陸受疫情影響封城，接下來恐波及美國經濟。

美國經濟前景備受關注，目前美國聯邦準備理事會（Fed）正舉行為期兩天的政策會議，市場普遍預期本次將升息2碼，並在6月再度升息，有專家提出警告，直指Fed升息步伐比預期更激進，美國明年經濟恐難逃衰退風險。德意志銀行先前也發布研究報告指出，聯準會為對抗通膨而採取的激進升息行動，將導致美國經濟在明年陷入嚴重衰退。