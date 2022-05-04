這兩年疫情顛覆既有的消費習慣，企業紛紛採行「直接面對消費者」的商業模式來提升業績。「直接經濟」當道，高開啟率的簡訊成為不可或缺的利器，互動資通指出，旗下的EVERY8D為例，2022年第一季因農曆春節檔期帶動買氣，簡訊發送量以零售、電商、金融為三大產業主要來源，使用類別則以MMS圖文簡訊最為異軍突起，成長幅度高過文字簡訊3到5倍。由於節慶檔期促銷越來越頻繁，互動資通市場調研中心同時發布「2022簡訊白皮書：節慶簡訊行銷攻略」，希望企業善用簡訊行銷，突破疫情帶來的困境、創造佳績。

互動資通董事長郭承翔表示，後疫新常態已經成為生活常態，由於經濟活動及消費者行為快速翻轉，「直接面對消費者」的商業模式，搭配各種節慶檔期的促銷規劃，已是提升業績的必要策略，其中，最能直接接觸消費者並引導購買的簡訊，更是不可或缺的行銷工具。日前，EVERY8D簡訊日前與企業即時溝通協作平台team+在台灣眾多行銷工具中脫穎而出，雙雙被AMT協會選入2022台灣科技行銷工具版圖，代表簡訊在科技行銷工具的重要性。

互動資通市場調研中心發現，MMS圖文簡訊因發送費用較文字簡訊高，以往多是高單價商品使用，特別是國際知名品牌，如高檔美妝保養品牌或高檔房車，以豪宅為主的房地產業者還會藉由影片呈現室內陳設或建案環境的質感。近年由於年輕世代偏好視覺形式，短影音崛起，MMS簡訊由於可搭配吸睛的圖片或影音、沒有字數限制、可搭配標題、目錄及網址連結能立即購買的效益，市場接受度越來越高，不但平價美妝、快時尚服飾、零售百貨，甚至連補教業也開始大量運用圖文並茂的MMS來吸引學生族群，同時還結合LBS的定位服務鎖定學區來發送招生訊息。根據NCC三月底公布2021年第四季行動通訊市場統計資料中，多媒體訊息(即圖文簡訊)則數為1,857.5萬則，較前一季增加602.3萬則，成長48％，與該中心的觀察不謀而合。

此外，市場調研中心還注意到，由於企業越來越重視「直接經濟」的成效，除了一年固定的三大、三小節慶外，從電商興起的檔期促銷到各種自創慶典活動，幾乎是月月造節，而最能直接觸及消費者、開啟率高達98％的簡訊，更是不可缺少的工具之一。