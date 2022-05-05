外資3月及4月出現大規模撤離行動。金管會5日公布，4月外資淨匯出46.89億美元，約合新台幣1,384億元，同時金管會更正3月外資數字，由原先公布淨匯出59.41億美元，擴大為68.93億美元，躍升為史上外資單月淨匯出的第五大金額，且3月及4月合計外資已淨匯出115.82億美元，即逾新台幣3,417億元撤離台灣。

且外資這波撤離，已超越2020年3月新冠肺炎全球爆發時的外資撤退潮，當時3月及4月合計外資淨匯出108.16億美元，今年3月及4月則是115.82億美元，已是史上同期的最大淨匯出量。

不過若看2020年是2到5月連續四個月外資都是淨匯出，合計181.13億美元，今年2月外資仍是淨匯入12億美元，仍要看5月外資是否能回頭。

累計前4月外資目前是淨匯出63.21億美元，到4月底外資匯入餘額是2,232.34億美元。