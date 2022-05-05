智慧城市已為全球大勢所趨，為提升產品競爭力並拓展智慧建築與營運管理商機，新光保全（9925）5日指出，已與台達（2308）簽署合作備忘錄，藉由跨域跨業態合作、優勢互補，拓展國內智慧綠建築管理與應用服務市場。

根據MarketsandMarkets研究報告指出，智慧建築市場預估從2017年的74.2億美元成長到2022年317.4億美元，2017年至2022年的複合年成長率（CAGR）為33.7％。

新光保全指出，集團投入智慧建築領域已超過十年，並在六年前即與台達接觸合作，深知唯有攜手與各領域翹楚合作，才能滿足快速變化下的市場需求，提供全方位整合性智慧建築的解決方案，為客戶創造價值，同時替智慧城市與永續發展作出貢獻。

藉由此次與台達簽屬合作備忘錄，新保指出，新保提供保全服務、門禁管理、訪客管理、物業管理平台、服務與維運管理等方案，台達則提供樓宇自動化解決方案、影像監控安防、照明、空調管理、能源暨儲能管理方案，雙方結合產品、技術與服務，聯結為智慧建築管理平台與應用服務的合作夥伴，擴大產品競爭力及強化市場布局，期望開拓更多潛在商機，爭取更多新舊建案的機會，互助互利、共創雙贏。

近年來智慧城市已為全球大勢所趨，在危老重建與都更需求不斷攀升，各地方政府也積極推動智慧城市發展，加強智慧應用及服務的導入，透過各項技術虛實整合帶動智慧產業再升級。新保指出，未來幾年，新保在與台達聯手、強強合作下，整體智慧城市的營收將持續成長。

市場預估，由於國內智慧城市產業正在起飛，市場潛在商機龐大，未來三年，新保的智慧城市營收，預估每年都會以2位數成長。