晶圓代工廠世界(5347)今（6）日召開線上法說，公布2022年首季財報，受惠營收及本業獲利持續創高、業外收益同步躍增挹注，首季營運業內外皆美，稅後淨利40.91億元，季增達10.11％、年增達84.85％，每股盈餘（EPS）2.5元，連5季改寫新高。

世界先進2022年首季合併營收134.92億元，季增5.92％、年增達46.97％，連9季改寫新高。毛利率續升至48.37％，連5季改寫新高，營業利益49.87億元，季增8.45％、年增達近1.04倍，連6季改寫新高，使營益率達36.97％，連4季改寫新高。

除了營收規模及本業獲利持續創高，世界先進首季業外收益0.83億元，季增達1.36倍、年增達33.6％，業內外皆美使稅後淨利40.91億元，季增達10.11％、年增達84.85％，每股盈餘（EPS）2.5元，連5季改寫新高。

世界先進先前預期，在新台幣兌美元匯率27.6元假設下，首季營收將介於132～136億元，約季增3.7～6.8％，毛利率介於47～49％、營益率則介於35.5～37.5％。在客戶需求暢旺配合新台幣貶值助攻下，實際結果符合公司預期，並達財測高標區間。

世界先進財務長暨發言人黃惠蘭表示，由於晶圓代工客戶需求持續增加，首季出貨量達75.7萬片8吋約當晶圓，季增0.66％、年增9.55％。較佳的產品組合及平均售價（ASP），抵銷部分成本增加影響，使毛利率持續提升。