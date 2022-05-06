受上海及昆山封城停工影響，銅箔基板廠騰輝-KY(6672)4月合併營收5.47億元，月減11.8%，由於進入傳統淡季，且烏俄戰爭、大陸疫情未止及通貨膨脹等因素干擾產業，騰輝-KY審慎看待第2季營運，不過騰輝-KY預期，下半年營運可望有不錯的表現。

4月上海及江蘇昆山等周邊城市由於大陸封控措施，經濟受到影響，騰輝-KY大陸蘇州廠區雖然維持正常生產，但出貨不免受到物流，出口海運報關及供應鏈不順衝擊，連帶影響終端客戶拉貨，致使4月合併營收為5.47億元，月減11.8%，年減18.1%，累計前4月合併營收為22.67億元，年減0.48%。

騰輝-KY第1季合併營收為17.2億元，年增6.83%，為歷年同期新高，營業毛利為4.46億元，合併毛利率為25.94%，營業淨利為1.61億元，稅後盈餘為1.2億元，每股盈餘為1.7元。

俄烏戰爭、大陸新冠疫情延燒及通貨膨脹等大環境不利因素，讓產業面臨挑戰，騰輝-KY亦謹慎看第2季營運，不過騰輝-KY表示，在車市逐步復甦趨勢不變帶動下，需求不會消失，只是遞延，全年度營運穩健成長的大方向趨勢仍然沒有改變，且受惠於產品組合優化策略奏效，獲利率已逐步回升。

騰輝-KY表示，公司散熱材料及軍工材料已具有市場領先地位，並持續開發各種特殊材料，tec-speed高頻、高速/低損耗材料，及IC封裝基板的老化與探針板終端應用都有顯著成長；展望2022年，世界主要大國競相增加軍備支出，應用於軍工及飛機等高信賴度的聚醯亞胺(PI)基板預計將因此受惠。

此外，半導體測試應用的老化板及探針板訂單已逐月增加，成長性相當可期。高階散熱應用於印度市場高階電動摩托車有顯著成績，對比台灣早年摩托車在步入小康的高成長及碳排放限縮要求大背景下，將有助於全年整體營運績效。