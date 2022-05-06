美國股市大屠殺，台股盤中指數重挫回防16300點！5月4日在美國聯準會宣布升息後狂飆的美股顯然是開了全世界一個大玩笑，美國聯準會釋出偏鴿派訊息，讓美國及全球投資人誤以為升息「利空出盡」，美股及全球股市上演止跌反彈，只是沒想到，歡樂氣氛如此短暫，美國及全球經濟衰退壓力浮現，5日美股不僅吐回前一日漲幅還倒貼，讓今天台股未開盤就綠光罩頂。權值股領跌，台股開低殺低，盤中一度大跌逾380點，下探16312.17點，目前加權股價指數暫報16371.75點，大跌324.37點，成交量約1461.99億元；OTC指數為194.80點，下跌3.75點，成交量366億元。

台積電(2330)下挫失守530元關卡，股王矽力-KY(6415)、力旺(3529)盤中跌停，信驊(5274)跌逾6%，世芯-KY(3661)重挫逾8%，潤泰全(2915)、商之器(8409)、地心引力(3629)及兆遠(4944)亦跌停，難得有亞矽(6113)、東科-KY(5225)及興采(4433)盤中攻頂，讓股價慘不忍睹的公司好羨慕。

今天盤中上市類股全面下挫，僅網通類股表現較佳，小跌0.17%，其次是化工類股及食品類股，分別下跌0.48%及0.51%，表現較差者為電子零組件類股、百貨類股及半導體類股，其中電子零組件類股下跌3.11%，百貨類股下跌2.98%，半導體類股下跌2.61%；上櫃部分，表現最佳為紡織類股、上漲0.68%，表現最差為半導體類股、下跌3.09%。

就技術面來看，受到美股重挫影響，台股指數結束近日反彈走勢，今天台股指數跳空重挫，盤中指數一度大跌逾380點，回測16300點關卡；台股指數於4月25日長黑摜破3月8日前低16764點之後，頭部型態成型，但指數跌深反彈，連續四個交易日站穩5日均線之上，不過今天跳空重挫，且月均線反壓在上，加上國際股市震盪劇烈，在全球股市利空未除下，台股指數恐有持續下探壓力。

分析師表示，俄烏戰爭歹戲拖棚，歐盟考慮分階段對俄羅斯實施石油禁令，地緣政治緊張加劇，衝突有擴大疑慮，加上大陸疫情導致供應鏈遇瓶頸，兩大利空讓全球通膨數據居高不下，雖然聯準會如市場預期宣布升息2碼及6月啟動縮表，並化解市場對一次升息3碼的擔憂，但美債殖利率飆高，恐慌情緒再起，美股反彈曇花一現，為台股持續反彈增添變數。

由於目前全球股市尚未回穩，股市震盪加劇，建議謹慎操作擇優選股汰弱留強，選股以防疫、航運、網通及HPC、跌深半導體權值股與高殖利率概念股，以及4月營運落底、5月起業績逐步回升，下半年營運展望樂觀的個股。