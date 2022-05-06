歐洲股市周五開低，並且正走往近兩個月最糟的一周表現。華爾街股市在周四發生大崩盤，顯示投資人仍然擔心為遏止高通膨的利率走高問題。

周五泛歐Stoxx 600指數早市跌3.54點或0.81%，為435.21點。旅遊休閒股和科技股的跌幅最大。原油價格飆破每桶110美元，油氣股成為唯一上漲的板塊。

美國股市周四大幅滑落；投資人擔心聯準會此次的升息，並不足以遏制不斷上升的通膨，投資人信心因此受到影響。

企業財報表現也加劇歐洲市場的悲觀情緒。

愛迪達跌4%；該公司下調2022年業績預期，同時大中華地區的新冠封鎖，也持續影響該體育用品公司的業務。

荷蘭最大銀行ING集團跌2.2%，該行上季淨利表現低於預期，包括由於對俄羅斯和烏克蘭的曝險，壞帳提列激增。

丹麥醫療裝置製造商Ambu大跌13.9%；該公司由於供應鏈問題和醫院勞動力短缺，對全年獲利作出悲觀預測。