財政部公布111年4月海關進出口貿易初步統計，4月出口414.6億美元，為歷年單月第3高，月減4.7%，年增18.8%(按新台幣計算增20.1%)；累計1至4月出口1624.0億美元，年增22.3%(按新台幣計算增21.2%)。4月進口365.5億美元，為歷年單月次高，月減5.9%，年增26.7%(按新台幣計算增28.1%)；累計1至4月進口1420.0億美元，年增26.0%(按新台幣計算增25.0%)。4月出超49.1億美元，年減11.5億美元；累計1至4月出超204.0億美元，年增2.5億美元。

出口主要貨品方面，由於創新應用與數位商機持續活絡，部分缺料瓶頸緩解及遞延出貨挹注，加上原物料行情居高推升油品、金屬製品出口，4月總出口年增65.6億美元或18.8%，主要變動，電子零組件出口172.1億美元，單月第2高，年增37.1億美元或27.5%，其中積體電路增36.3億美元或29.6%、印刷電路增1.1億美元或23.6%；基本金屬及其製品出口33.4億美元，年增6.9億美元或26.1%，其中鐵或非合金鋼及其製品增1.6億美元或29.8%、鋼鐵製螺釘螺栓增1.2億美元或29.9%、不銹鋼及其製品增1.2億美元或48.3%；礦產品出口15.6億美元，年增5.8億美元或59.4%，其中柴油增2.3億美元或54.8%、汽油增1.9億美元或2.4倍、航空用燃油增0.9億美元或5.2倍；資通與視聽產品出口51.9億美元，年增4.8億美元或10.2%，其中電腦及其附屬單元增3.2億美元或35.7%；化學品出口23.1億美元，單月新高，年增4.2億美元或21.9%；光學器材出口9.2億美元，年減1.7億美元或15.6%，其中液晶裝置減1.4億美元或24.6%、液晶裝置之零件減0.3億美元或36.9%。