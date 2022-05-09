泰碩(3338)因商務NB及車用產品狀況不錯，第1季稅後盈餘為6222萬元，年增4.5倍，每股盈餘為0.71元，受到大陸疫情未止影響，泰碩保守看待第2季營運，但整年度來看，泰碩總經理梁竣興表示，今年營收及獲利都會比去年好，受到台股重挫拖累，泰碩盤中股價走弱，收跌4.7%、報41.6元。

泰碩去年調整接單策略，將重心放在商務NB/車用/伺服器等領域，調整成果逐漸顯現，2021年第1季合併營收為12.21億元，年增7.19%，營業毛利為2.33億元，年增37.64%，合併毛利率為19.16%，年增4.24個百分點，稅後盈餘為6222萬元，年增4.5倍，每股盈餘為0.71元。

大陸地區自3月起主要城市陸續封城停工，衝擊產業鏈，泰碩4月營運也受到影響，不過隨著上海及昆山等地區陸續復工，泰碩預期，5月營收將優於4月；若各地復工順利，泰碩預估，第2季營運有機會跟第1季相近。

泰碩表示，今年商務NB及車用狀況不錯，若無太多意外，今年營收及獲利還是會比去年好。