緯創（3231）第一季營收2264.46億元、創同期新高，惟因提列持股立訊精密的金融評價損失達43.5億元，大幅拖累該季損益，稅後淨利轉虧8.6億元、每股虧損0.31元。籌碼面，目前外資持有緯創約30%；技術面股價突破周線和月線；基本面，首季獲利由盈轉虧，EPS上季創歷史新高，而首季則出現罕見的虧損。

緯創去年第四季在採購追料、庫存管理優化下，出貨優於預期，業外也認列持股約0.81%的立訊股票評價利益回沖，單季營運攀上歷史高峰，稅後盈餘53.63億元，季增548.26%、年增130.56%，EPS為 1.93元，創下歷史新高。而今年首季則是提列立訊的金融評價損失達43.5億元，造成單季由盈轉虧。

緯創表示，第一季四大主力產品線出貨動能皆較去年同期有顯著增長，除筆電單季出貨衝上560萬台、為近年同期高峰，桌機及顯示器單季出貨量亦皆有雙位數年增。另伺服器業務因缺料相對緩解，加上旗下緯穎（6669）3月受惠短料到貨，出貨動能較前兩個月倍增，營收挹注力道擴大，亦推升緯創首季營收及營業淨利（38.46億元）有逾兩成年增。

緯創4月營收683.52 億元，月減27.9%，年增0.2%，主要是因為3月季底拉貨墊高基期影響；4月筆電出貨下滑至160萬台，月減30.43%，年減20%，桌機、顯示器則各出貨70萬台、170萬台。

緯創董事會通過將新竹縣國際AI智慧園區興建廠辦大樓的資本支出預算，由46.7億元提高至67億元。