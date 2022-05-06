富采投控(3714)周五下午召開實體法說會，富采今年資本支出從55億元提升至80億元，折舊55億元不變，維持上次預估。消費性市場則受到整體經濟影響，第二季看法相對保守，富采第二季毛利率因產能利用率下滑而有所下降，富采樂觀看到第三季營運回到傳統旺季，但能多旺、尚未明朗。Micro LED方面，富采強調，趨勢很明確，下單量逐步拉升，明年中會有明確量產。

富采第一季營收85.46億元，季減13.26%、年增24.24%，減幅也較公司原先預期擴大，其中晶電營收62.06億元，季減4.8%、年增36.0%；隆達營收23.39億元，季減29.9%、年增1.0%。獲利能力方面，毛利率21.78%，季增1.6個百分點、年增8.1個百分點，營業利益5.30億元，季減29.17%，營益率6.2%，季減1.4個百分點、年增11個百分點。因業外淨收入回升，稅前純益7.04億元，季減6.65%。因無一次性稅務調整且少數股權利益下降，稅後純益7.59億元，季增71.77%，明顯較去年同期赤字好轉，儘管第一季營收出現季節性淡季，然首季每股盈餘年度轉盈且重返1元，每股稅後純益1.11元，相較去年第四季0.65元成長。公司董事會決議，111年第1季股利擬不派利。

富采現金產生能力加強，淨現金提升，還款力道增加，借款淨變動也逐步下降，資產負債表維持健康狀況。存貨周轉天數提升到79天，但也仍處於健康狀態。

在傳統淡季之下，富采4月營收29.53億元，月減0.1%、年增1.4%，符合預期，與預估差異為-3.19%；累計前4月營收114.99億元，年增17.4%。

Mini LED需求第一季穩健，出貨季持平，占富采營收三成，預估第二季跟第一季差不多。富采第二季毛利率因產能利用率下滑而有所下降，主要是因大陸封控等短期逆風，但車用等高毛利率產品仍有信心的，需求也是樂觀的，目前擴產計畫也會如期進行。

除了Mini LED之外，部分版圖進入傳統淡季，晶電第一季Mini超過4成占比，且會持續上升。晶電Mini第二季受到上海封控影響IT供應、組裝，預估4月影響較小，但5月會有衝擊，不過6月影響可望恢復正常。背光雖然受俄烏戰爭跟通膨影響，但動能相較動起來，也有大廠在談明年案子；消費性市場則受到整體經濟影響，第二季看法相對保守；車用微幅成長，但並沒有像傳統第二季旺季如此樂觀；植物照明、高階顯示目前看起來不受戰爭、經濟影響，可望持續明顯成長；健康意識抬頭，穿戴等應用都也與大廠在談，可望啟動新的案子。

隆達第一季產品組合優化、庫存提列損失減少，毛利率提升至19.2%，季增3.5個百分點、年增3.4個百分點。隆達先前以背光為主，後來嘗試其他應用領域擴展，如車用、LED顯屏等變革轉型。背光方面，第二季預估較弱，但第三、四季比較會回神；傳統IT相比去年同期需求並看起來沒有這麼弱，但與去年第四季因為戰爭和通膨等影響，表現相對衰退；TV因庫存需求管控，今年第二季庫存相對健康，雖然沒有旺盛驚艷，但仍有短單效應；感測因後疫情時代仍推動的主要產品，如人臉辨識(駕駛安全)等，需求後市會有增加趨勢；UV殺菌也導入國際知名品牌，疫情下也有成長有跡可循；車子照明需求呈現平滑狀況，零件等供應鏈取得不易，有需求但也難獲得零件。

晶成半導體第一季成績不錯，法人看好第二季、第三季會有倍數成長。第一季產品組合，原本占八成的光電，變成與微電各半，Micro LED可望會有較明顯成長，不過目前最重要的是產能擴充，挑戰則是設備機台到位時程拉長，若順便可幫下半年產能打開，慢慢再拉量催熱營運，晶成強調第一季的業績就相對去年全年，挑戰單月轉盈，目標今年底達成，但公司不擔心訂單，只是擔心產能進展。晶成後市專注AR/VR應用，也期待之後有新的發展。

富采樂觀看到第三季回到傳統旺季，但能多旺、尚未明朗，但公司產能、技術布局等準備好，待帶景氣回升、疫情緩和、供應鏈順暢後，便能快速反應在營運財報上。

富采對Micro LED 資本支出跟中長期布局，公司提到，資本支出原本沒這麼快，但供應鏈交期延後，所以提前到今年啟動，短期Micro LED有產能配置，但都是先期投入；中期就是明後年明顯量產，有產能配置，目前廠房可為生產基地之一，不能滿足長期3年以上的需求；長期來論，公司提到竹南有一個地廠，但建廠時程不明確，目標是3年開始量產。晶成也提到，Micro LED趨勢很明確，下單量逐步拉升，明年中會有明確量產。

關於Mini LED價格，因為大陸有競爭者出來，但目前公司沒有感受到價格壓力，即使大陸封控、供應鏈不順後，供需仍未太大壓力，價格便不會有太大變動。