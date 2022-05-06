正德(2641)公布第一季財報，單季營收3.71億元，季增1.3％，年增91.47％，創歷史新高，平均毛利率季增3.47個百分點達52.01％，較去年同期大增136.31個百分點，營業利益1.67億元，季增3.09％，年增5.83倍，歸屬母公司稅後淨利2.54億元，季增6成，年增839.64％，每股盈餘1.35元，獲利同創史上新高。

正德指出，受惠於去年第二季起運價持續上漲，換約後合約價大幅攀升，今年第一季財報交出「三率三升」及創新高的好成績。隨著第二季旺季加持，業界估計上海沿岸雖逐漸解封，塞港仍嚴重，加上解封後急需出口補貨歐美地區庫存，俄烏戰爭也使地中海、波羅地海、歐洲各國物質需求與消耗加劇。以目前第二季而言，散裝貨輪在大宗物資、礦產、糧食、原料，半成品等仍甚為搶手，業者對今年明年景氣接樂觀以待。

船隊規畫方面，正德於去年下訂6艘4萬噸輕便型高規格節能減碳散裝貨輪（Handy/40,000 DWT），預計自112年第一季起，高規格節能減碳船將陸續加入營運，以符合IMO最新環保節能規定，並擴大營運規模，截至目前為止，正德船隊達到16艘，公司船隊競爭優勢將可進一步提升。

2022年第1季BDI平均指數2,041，與去年同期比較增加17.38％。散裝市場下半年即將進入傳統旺季，全球散裝航運市況目前北美港口堵塞的情況依舊嚴重，歐洲也因俄烏戰爭問題港口受到影響，油價飆升、原物料進口國轉往他國採購而導致航程增加，這些因素仍然有利於運價在長期內的上升。

3月下旬大陸疫情再度升溫，沿海一線大城市陸續因防疫而停工管制，使得市場貨量略有下滑，而主要港口塞港延續，亦影響船舶運力供給，然公司認為此屬短期影響，後續亦有需求回補的可能性，而且在2023年後，船舶碳排放新標準更趨嚴格，運力供給將更限縮，預期散貨船航運產業結構將持續維持向上。