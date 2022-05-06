全球商用置物設備廠益張（8342）董事會通過今年第一季財報，首季合併營收4.97億元，年增34.32％，因營業毛利增加，加上新台幣3月開始快速貶值，使得業外匯兌收益增加，稅後淨利6,202萬元，年增103.4％，EPS1.85元，高於去年同期的0.91元。

益張表示，目前接單可看到今年上半年，且美國某客戶的倉儲物流設備及置物架的接單，還不錯，預估今年第二季營運仍看好。

益張今年第一季合併毛利率15.9％，低於去年同期20.4％，主要是受到原物料成本大幅上漲，及第一季新台幣匯率，仍強勢的外在不利因素干擾。展望第二季在新台幣匯率走貶，及客戶價格調漲的助益下，第二季毛利率有機會回升。

益張今年第一季稅後淨利6,202萬元，年增103.4％，EPS1.85元，高於去年同期0.91元。益張表示，主要原因除營運銷售大幅成長外，另因新台幣從今年3月開始快速貶值，使得業外匯兌收益增加所致。

益張表示，在邁入後疫情的時代，對於電子商務及醫療照護的需求日益加重，衍伸出相關的倉儲置物，及物流配送產品需求，也將日益增加，同時在倉儲及物流所使用的特殊材質產品需求，也持續成長，這些都是公司擅長開發且經營長久的產品項目，有利於公司營運表現，展望今年營運，仍有機會維持穩健成長態勢。