台鋼集團旗下特殊合金材料大廠精剛精密科技股份有限公司（1584）董事會通過2022年第一季財報，第一季營收為新台幣3.32億元，較去年同期增加86.13%，稅後淨利3,257.7萬元，較去年同期增加596.9％，每股EPS為0.27元，創11年來新高。

受到新冠疫情和俄烏衝突的雙重影響，精剛公司為尋求穩定供應鏈，及致力於中長期策略發展定位，新增鎳基超合金熔煉產線擴增產品產能，並獲得成效，除舊客戶訂單回流外，並積極開發新客戶以及成功拓展歐美及印度等市場，致主要產品鎳基超合金及鈦合金在整體接單表現大幅成長，營收亦隨之成長，尤其是營業利益從去年同期的虧損轉為正數，且毛利率亦提高至15％，精剛公司首季EPS 0.27元更突破近年同期新高，交出一張漂亮的成績單。

由於市場對高階合金產業發展需求持續成長，看準市場需求，精剛決定持續擴大產能，滿足市場需求以提升產品競爭力，同時還可降低生產成本、提升利潤。首季因產品組合優化、售價調整以及產能利用率有效提升，且產品銷售毛利整體表現較去年同期顯著增加，由此可見產品策略調整得宜已為營運帶來正向助益。

因此，今日董事會決議擬辦理現金增資發行普通股，擬發行不超過30,000仟股為限，每股面額新台幣10元；本次增資資金預計用於償還銀行借款及充實營運資金。