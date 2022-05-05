全球第四大壓縮機製造廠瑞智精密去年銷售首度突破2千萬台，飆史上新高，今年追求獲利，不再求銷售量及營收增加策略奏效，第一季營收及獲利雖然雙雙下滑，EPS卻從去年同期0.27元增加至0.29元。瑞智表示，第二季是空調傳統銷售旺季，今年原物料飆漲，空調產業下上游承受極大壓力。

瑞智第一季壓縮機合併銷售464.11萬台，年減17.53％，合併營收55.71億元，年減4.43％，稅後淨利1.39億元，EPS回升至0.29元，略優於去年同期0.27元。

瑞智表示，去年第一季因新冠疫情趨緩需求強勁，銷售量墊高比較基期，致使今年第一季年減17.53％。瑞智去年反映原物料上漲，調整售價，第一季營收整體影響較小，加上瑞智今年積極拓展非家用空調壓縮機產品領域，持續投入研發產品改良設計，降低成本以提升競爭力，追求合理利潤，第一季EPS回升至0.29元，略優於去年同期。

瑞智指出，第二季進入大陸空調內銷旺季，原材料價格在高價區間波動，以及全球市場環境受疫情反覆發生影響，空調廠產業上下游依舊承受不小的壓力。

此外，瑞智4日董事會剛通過6月15日召開股東會新增議案，將修訂「公司章程」部分條文，擬將發放現金股利授權董事會三分之二以上董事出席，出席董事二分之一以上決議即可，之後再報告股東會承認。