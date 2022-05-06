富采（3714）今將召開法說會，公司昨（5）日公布第一季財報，儘管第一季營收出現季節性淡季效應，然首季每股盈餘重返1元，達1.11元，也較去年同期轉盈，季增71.72％，財報表現優於預期，惟營益率6.2％，呈年、季雙減。

根據富采公布的第一季財報，首季毛利率、營益率達21.78％、6.2％，與去年第四季度相較，一升一降，全季歸屬母公司業主淨利7.59億元，明顯較去年同期赤字好轉，約當獲利季增71.72％，每股稅後純益1.11元。