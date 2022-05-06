富采Q1 EPS重返1元 較去年同期轉盈 10:322022/05/06 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 富采（3714）今將召開法說會，公司昨（5）日公布第一季財報，儘管第一季營收出現季節性淡季效應，然首季每股盈餘重返1元，達1.11元，也較去年同期轉盈，季增71.72％，財報表現優於預期，惟營益率6.2％，呈年、季雙減。 根據富采公布的第一季財報，首季毛利率、營益率達21.78％、6.2％，與去年第四季度相較，一升一降，全季歸屬母公司業主淨利7.59億元，明顯較去年同期赤字好轉，約當獲利季增71.72％，每股稅後純益1.11元。 疫情拖累 智易4月營收呈雙減 佳世達4月營收 創同期新高 #富采 #較去年同期 #轉盈 #第一季財報 #營益率 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 友訊、兆赫、台揚上季全虧損 04:102022/05/05 證券．權證 耕興Q1營收、獲利 攀峰 04:102022/05/05 證券．權證 中碳第一季每股稅後賺1.48元 投資近9億擴建石墨化工廠 18:432022/05/05 財經 健椿Q1營收獲利雙創同期新高 11:472022/05/05 財經 富采4月營收月減0.1％ 年增1.4％ 16:222022/05/05 財經 三利空罩頂 大立光四月營收呈雙減 17:022022/05/05 財經 《電腦設備》友通首季EPS升至0.73元 前4月營收年增逾9成 08:302022/05/06 財經 《其他電子》鴻海超預期 4月營收同期次高、前4月同期高 16:102022/05/05 財經 友通 第一季每股盈餘0.73元 20:222022/05/05 財經 上季EPS－緯創軟體1.66元 同期新高 04:102022/05/06 產業．科技 《電子通路》利機Q1獲利創11年新高 訂單能見度上看Q3 11:092022/05/05 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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