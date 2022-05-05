富采（3714）公告4月營收，在傳統淡季之下，富采4月營收月減0.1％，達29.53億元，年增1.4％，累計前4月營收114.99億元，年增17.4％；富采6日將召開法說會，公布第一季財報。

晶技4月營收11.5億元 月增1.3％
牧德四月營收1.91 億元，首季毛利率58.41％
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