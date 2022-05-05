富采4月營收月減0.1％ 年增1.4％ 16:222022/05/05 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 富采（3714）公告4月營收，在傳統淡季之下，富采4月營收月減0.1％，達29.53億元，年增1.4％，累計前4月營收114.99億元，年增17.4％；富采6日將召開法說會，公布第一季財報。 晶技4月營收11.5億元 月增1.3％ 牧德四月營收1.91 億元，首季毛利率58.41％ #富采 #月營收 #傳統淡季 #累計前 #日將 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 今年前4月 權證發行檔數年增25％ 04:102022/05/04 證券．權證 遭封控波及 毅嘉4月營收月減13.7％ 22:022022/05/03 財經 《光電股》大立光4月營收月減16.73% 5月拉貨動能差不多 16:102022/05/05 財經 封城衝擊物流 華孚4月營收月減21.95％ 15:362022/05/05 財經 德微4月營收再創新高 Q2毛利率有望高於預期 20:232022/05/04 財經 疫情升溫 中市加強版檢疫所僅51床 20日將增88床 16:082022/05/05 生活 慧洋4月營收獲利創新高 自結每股稅前盈餘1.86元 20:332022/05/04 財經 《電機股》4月營收年減16％ 和勤：運輸已恢復 16:102022/05/03 財經 《光電股》季節效應 友達Q1每股盈餘0.54元 08:422022/04/26 財經 《光電股》五能量助反彈 富采重返60元關卡 15:592022/05/03 財經 宏捷科Q1每股賺0.24元 19:142022/05/04 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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