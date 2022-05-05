鴻海(2317)公布2022年4月自結合併營收4864.64億元，較3月5073.94億元減少4.13％、較去年同期5004.9億元小減2.8％，仍創同期次高。累計前4月合併營收1.89兆元，仍較去年同期1.84兆元成長2.76％、續創同期新高，兩者均優於公司預期。

鴻海表示，4月四大產品與3月相比，受惠網通產品及伺服器拉貨動能持續，使雲端網路產品營收月增達雙位數。消費智慧、電腦終端、元件與其他產品則因主要產品逐步進入新舊產品轉換期、疫情影響部分元件出貨及零組件供應，而較3月有所衰退。

若與去年同期相比，受惠伺服器市場整體需求維持暢旺，以及新品發表、PC供應鏈狀況較穩定，使雲端網路及電腦終端產品均繳出雙位數年成長。消費智慧、元件及其他產品則分因比較基期較高、疫情影響部分元件出貨，而較去年同期略有衰退。

就前4月狀況來看，雲端網路產品受惠伺服器市場整體需求維持暢旺，繳出雙位數年成長佳績，電腦終端產品受惠新品發表及供應鏈管理優勢發揮、元件與其他產品受惠消費性及其他產品零組件需求，亦較去年同期顯著成長，僅消費智慧產品因比較基期較高而出現衰退。

展望第二季，鴻海表示，雖然疫情對供應鏈產生不同程度影響，但整體能見度仍約與目前市場預期相當。不過，由於疫情瞬息萬變，加上地緣政治、通膨等不確定因素仍在，故仍須密切觀察後續供應鏈變化對市場供需的影響程度。