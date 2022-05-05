電商平台eBay和Etsy上季業績優於市場預期，但本季展望意外疲弱，顯示在經歷疫情帶動的榮景後，電子商務市場正持續降溫。受此打擊，周三eBay盤後股價大跌6.47%，報50.90美元。Etsy盤後崩跌近11%，報97.49美元。

在稍早的一般交易時段，eBay收漲1.80%，Etsy收漲8.75%。

eBay公布第一季營收年減17.9%，為24.8億美元，略高於分析師預測均值24.6億美元。

第一季具指標性的商品交易總額下滑20%，為194億美元。

活躍買家減少13%，為1.42億個。

調整後每股盈餘為1.05美元，略高於市場預估的1.03美元。

財務長Stephen Priest在法說會上表示，eBay業務亦受到俄烏衝突打擊，這場戰爭削弱了在德國和英國等主要市場的電商流量。他並表示這些衝擊將一直持續到2022年底。

該公司預估第二季營收介於23.5億～24億美元，不及市場預估的25.4億美元，且較去年同期大幅下滑9%～7%。調整後每股盈餘預估介於87～91美分，亦落後市場預估的1.01美元。

eBay預估全年營收介於96億～99億美元，調整後每股盈餘介於3.90～4.10美元。

eBay執行長Jamie Iannone表示，儘管面臨來自於總體經濟環境的阻力，我們對於在3月投資者日公布的長期策略仍具信心。

另一方面，Etsy第一季營收年增5.2%，為5.79億美元，略高於市場預估的5.75億美元，但創下歷來最疲弱的成長，亦為其營收第一次僅實現個位數增長。

第一季每股盈餘為60美分，符合市場預期。

Etsy預估第二季營收介於5.4億～5.9億美元，不及分析師預估的6.28億美元。

Etsy執行長Josh Silverman將財測不如預期，歸咎於與疫情期間前所未見的榮景相比一切都顯得黯淡，但他也表示對長期的成長潛力仍樂觀看待。