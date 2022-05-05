主軸大廠健椿訂單穩定增長，目前上半年訂單滿載，訂單能見度看到第三季。董事會通過第一季財報，營收及獲利雙雙創同期新高，第一季EPS從去年同期0.58元增加至0.64元，也改寫同期新高。

健椿主軸客戶涵蓋東台精機及上銀科技等廠商，4日董事會承認第一季財報，第一季合併營收3.18億元，本業獲利0.34億元，認列匯兌利益1千多萬元，本期淨利0.38億元，EPS達0.64元，創同期新高。

健椿表示，健椿營收85％來自大陸，上海為了防疫，4月封城，多少影響健椿4月大陸出貨。然而從長期來看，終端對主軸需求並未減少，健椿台灣廠目前也加班趕工，生產下半年銷售所需的標準品，提前備庫存。

健椿去年合併營收13.91億元，攀史上新高，稅後淨利1.45億元，EPS為2.49元，董事會決議每股配發現金股利0.90元。有股東提出「增加發放股票股利0.3元」，董事會決議列入6月21日股東會討論議案。