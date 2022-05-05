受惠油價上揚，中碳（1723）今年第一季營收23.72億元，比2021年第一季的16.68億元，年增42.21％，每股稅後淨利達1.48元，比去年同期的1.01元，年增46.53％，為了因應電動車及儲能材料市場的需求，中碳董事會5日也通過投資8.86億元，進行二期石墨化工廠的擴建，完工後，除可增加3,000噸以上的負極材料石墨化產能，也增加1,000噸以上大尺寸電極棒石墨化的產能，有助中碳朝向精質化的精碳材料目標發展。

中碳董事會5日通過今年第一季財報23.72億元，比2021年第一季的16.68億元，年增42.21％，每股稅後淨利達1.48元，比去年同期的1.01元，年增46.53％。

中碳自結4月合併營收12.59億元，較去年同期6.49億元，增加93.83％，也比3月合併營收8.86億元，增加42.08％，今年4月自結合併稅前純益2.78億元，較去年同期的1.04億元，增加168.61％，也比3月的1.85億元，增加50.14％。

中碳發言人陳宜宏5日表示，今年4月營收年增、月增，主要是生產、出貨順暢，再加上部份外銷客戶船期從3月延至4月、以及碳材料產品出貨量持續增加等綜合因素影響下，中碳繳出公司成立以來最佳單月合併營收、及稅前純益的績效，累計今年1到4月合併營收36.32億元，稅前純益6.99億元。

他說，目前俄烏戰爭未休，歐盟國家為制裁俄羅斯將減少能源的進口，也推升油價，但，因中國大陸疫情尚未獲得緩解，中國大陸為最大原油進口國，需求減少，未來油價走勢尚待觀察。

陳宜宏指出，由於全球電動車、電動大巴、以及儲能系統等需求持續加溫，中碳公司負極材料客戶的需求量，也逐步提升，碳材料月營收逐步上揚，今年1到4月累計營收佔比達6.74％。

因此，在碳材料產能利用率逐漸飽和的狀況下，中碳公司5日董事會通過第二期石墨化產線的擴廠計劃，總資本支出約8.86億元，預計2年後完工，陳宜宏表示，完工後，除了將可增加3,000噸以上的負極材料石墨化產能之外，另考量未來煉鋼產業朝電爐煉鋼發展的趨勢，此次擴建也增加1,000噸以上大尺寸電極棒石墨化的產能，有助中碳朝向精質化的精碳材料目標發展。