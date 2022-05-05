戶外機能服大廠光隆(8916)公布首季財報，在成衣淡季不淡，爆量出貨，及羽絨營運回溫，第一季合併營收達21.1億元，年增24.8%；合併毛利率13.3%，上揚1個百分點；合併營業利益1.16億元，年增218.2%，營益率5.5%；合併稅後淨利1.45億元，年增13.2%，淨利率6.9%，每股純益1.11元，首季營收與獲利雙雙創下同期新高紀錄。

光隆成衣在今年第一季的成長表現，最為驚艷。成衣部門今年首季營收達11.45億元，也是首次第一季營收跨過10億元大關，年增75.7%，主要是今年客戶端需求強勁，截至目前的接單總額，已超越去年全年出貨總額，而且還在持續增加中，再加上去年越南疫情遞延出貨的挹注。以合計佔成衣營收比重逾70%的前5大客戶，首季拉貨額即較去年同期成長55.7%，其中美系品牌客戶合計有62%的高成長。在放量效益推升下，成衣毛利率也一舉攀升至16.7%，較去年同期上升5.5個百分點，以及成衣營收占比過半，對合併毛利率提升有相當大的助力，光隆在轉型成衣的努力，成效也已開始浮現。

光隆羽絨部門在歷經轉型成衣與庫存去化的調整陣痛後，今年營運有明顯回溫，首季營收繳出4.05億元，年增12.4%，也連續三個季度保持年增長，單季毛利率回升至9.3%，較去年同期上升4.1個百分點，營業利益也由虧轉盈，已明顯回穩且漸入佳境，朝著今年以追求回復基本雙位數毛利率的首要目標邁進。光隆家紡今年首季營收4.69億元，年減6.3%，營業利益1,097萬元，年減78.4%，表現相對平平，主要是受到日本防疫居家辦公減少，宅經濟熱潮消退，回歸正常季節消費周期。

另外，宜蘭建案在第一季有2,065萬元的利益貢獻，挹注每股純益0.16元;而隨著台幣趨貶，外匯避險操作得宜，也有4,636萬元的匯兌淨利益入帳。

展望第二季，成衣與羽絨正值進入傳統產業旺季，光隆仍看好在二者的成長動能不斷的供輸下，營收可以持續保持雙位數的成長，單季獲利有機會如同第一季，繼續挑戰創同期新高。

此外，光隆已決議分派現金股利，擬配發普通股3元與特別股2.5元。而且普通股現金股利已連續9年維持在3元或之上，平均殖利率逾6%。