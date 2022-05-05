義隆(2458)今日舉辦法人說明會，第一季淨利雙減、每股賺2.81元，展望第二季，義隆坦言，上海封城確實對營運造成影響，營收增長由原先的雙位數季增下修到個位數季增，全年來說，營收也預計會有個位數的衰退，但下半年會比上半年好。

義隆第一季營收40.99億元、季減少1.5%、年減少1.4%，單季淨利為7.73億元、季減少40.8%、年減少28.6%，每股淨利為2.81元。單季毛利率為47.3%、季減少2.1個百分點，年減少0.7個百分點。

義隆表示，第一季業外評價是影響獲利下滑的關鍵因素，其中匯影響約1億元，整體業外影響EPS幅度約0.7~0.8元。

義隆第一季產品比重觸控占比77%、非觸控占比23%；進一步細分各產品，Touch Pad(觸控板)占比43%、Touch Screen(觸控螢幕)占比16%、指紋辨識占比18%、指向裝置占比12%、MCU(微控制器)占比8%、其餘則為關係企業占比3%。

義隆第一季毛利率衰退，主要是chromebook出貨明顯下滑，導致高毛利率的觸控螢幕占比出貨下滑，加上晶圓成本上漲，預計第二季就會提升。

義隆預估，因為大陸封城關係，第二季營收增長由原先的雙位數季增下修到個位數季增，單季營收落在42~45億元，有鑑於高毛利產品增加，單季毛利率會落在48~50%，費用和第一季相差不多，營業淨利率落在28~31.3%。

義隆坦言，上海封城衝擊全球物流、生產成本，義隆對今年全年的營業表現預估和先前確實有差異；就營收而言，相較去年應該為個位數衰退，但下半年仍比上半年好，整體下半年營收會大於上半年，今年影響最大還是在chromebook下滑，但商用領域依舊明顯往上，全年Touch Pad(觸控板)依舊是最大營收占比，約45~46%。另外，因為產品組合、晶圓成本等因素，今年毛利率會相較去年下滑，預估落在2020~2021年區間。

義隆4月營收12.57億元、年減少26.58%。義隆表示，4月營收不振主要還是上海封城影響，很多觸控外包廠在昆山，占比高達6成，當下除已經把其降低到2成外，也拉高重慶、江蘇鎮江的比重，以達到分散分險，預計5月會開始回到正常狀況。

至於產能部分，義隆表示，12吋目前還是有缺貨狀況，且面對晶原成本上漲，義隆對產品漲價卻是相對困難，義隆原則上希望保持和客戶保持長期互動為原則。