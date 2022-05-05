受到昆山防疫政策影響，智易科技（3596）4月分合併自結營收26.65億元，呈雙減，較3月減少26.5％，也較去年同期減少18.7％；惟累計前四月合併營收129.64億元，仍較去年同期增加0.5％。

智易科技表示，因昆山防疫政策，4月部分需求遞延至5、6月，第二季營收有望持續成長再創新高，下半年逐季成長可期，全年營運成長雙位數目標維持不變。