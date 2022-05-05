疫情拖累 智易4月營收呈雙減 20:332022/05/05 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到昆山防疫政策影響，智易科技（3596）4月分合併自結營收26.65億元，呈雙減，較3月減少26.5％，也較去年同期減少18.7％；惟累計前四月合併營收129.64億元，仍較去年同期增加0.5％。 智易科技表示，因昆山防疫政策，4月部分需求遞延至5、6月，第二季營收有望持續成長再創新高，下半年逐季成長可期，全年營運成長雙位數目標維持不變。 愛普*首季每股淨利3.53元 全年營運喊衝 三利空罩頂 大立光四月營收呈雙減 #智易 #雙減 #防疫政策 #較去年同期 #昆山 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 砷化鎵雙雄4月營收仍承壓 雙率雙減 18:122022/05/05 財經 分散風險 巨大越南廠啟動 04:102022/05/04 產業特刊 富致Q1獲利創高 Q2挑戰持平 16:232022/05/03 財經 致命疫擊 香港今年首季GDP恐負成長 04:102022/05/04 產業財經 台商重鎮昆山 統計已528家台企復工 20:582022/05/03 兩岸 《電腦設備》前4月營收年增4成 華孚樂漲停 15:102022/05/05 財經 昆山挺台商紓困穩產 截至2日已有逾500家復工 21:232022/05/03 兩岸 《半導體》難敵陸封城 義隆Q2、全年營收受影響 15:492022/05/05 財經 耕興第一季每股淨利3.72元 優預期 20:332022/05/04 財經 《熱門族群》迎復工 上海昆山台廠營收谷底翻 11:092022/05/03 財經 智易、中磊 營運回溫 04:102022/05/05 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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