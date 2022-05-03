記憶體廠愛普*（6531）3日召開法人說明會，第一季合併營收15.45億元，歸屬母公司稅後淨利5.57億元，同創歷年同期新高，每股淨利3.53元優於預期。愛普*董事長陳文良表示，第二季雖進入傳統淡季，但預期客戶端長短料問題會在下半年紓解，下半年營運會優於上半年，有信心今年營運會優於去年。

愛普*公告第一季合併營收季減11.1％達15.45億元，較去年同期成長25.9％，平均毛利率季增1.0個百分點達46.7％，較去年同期提升2.6個百分點，營業利益季減14.3％達5.35億元，較去年同期成長36.1％，歸屬母公司稅後淨利季增2.6％達5.57億元，與去年同期相較成長59.1％，以每股面額5元計算，每股淨利3.53元。

法人表示，愛普*的IoT事業部短期雖然能見度稍微不佳，然長期來看IoT應用成長趨勢無虞；AI事業部則是隨著生態鏈逐漸成熟及市場需求漸增，今年仍將維持成長態勢。整體而言，公司今年業績仍將審慎樂觀看待。