資訊服務公司陸續公布第一季財報，緯軟(4953)第一季歸屬於母公司業主淨利1.1億元，為歷年同期新高，每股盈餘1.66元。聚碩(6112)第一季歸屬於母公司業主淨利0.85億元，年減61％，每股盈餘0.45元。

緯軟第一季營收表現強勁，單季營收18.29億元，季增5％，年增34％，連續四季締造單季新高；毛利率21.5％，與前一季相比持平，營業毛利3.92億元，在營收推升下同創新高。營益率較上一季上升1.1個百分點至6.7％，營業利益1.23億元，本期淨利1.1億元，每股盈餘1.66元，均為歷年同期新高。

公司表示，2022年新客戶群進入快速成長期，大型指標客戶的外包需求可望持續有效挹注營收。各季度毛利率預計將微幅波動，獲利部分隨著營運規模擴展，下半年營益率可望回升，全年營收及獲利雙成長目標不變。

此外，緯軟4月營收為6.47億元，月減1％，年增34％；前4月營收為24.76億元，年增34％。受大陸地區新一波疫情封控影響，短期業績增長暫緩，惟整體來看影響有限，樂觀看待第二季營收持續成長。

聚碩第一季營收為28.11億元，主要受惠於企業數位轉型力道及各領域行業對數位技術與應用的不斷深化，聚碩持續開拓既有雲端平台的支援，亦積極提供客戶嶄新的雲地整合相關應用服務，第一季合併營業毛利率為13.4％，持續提升中。

聚碩持續精實投資組合，增加應用端的策略合作夥伴，強化導入與實際應用。近幾年陸續投資顧客關係管理系統整合服務商德鴻、知名ERP顧問服務商前進國際、南非加值服務代理商Corex及大數據分析專家典通外，今年再增加企業流程優化服務商明基逐鹿，提供企業客戶軟硬體、Clouds、人資與企業流程管理整合方案，可望持續創造穩健的營收獲利成長動能。