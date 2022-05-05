健喬（4114）受惠產品持續取代外國原廠市占，加上防疫藥品需求暴增，自結4月營收3.34億元，年增34％，創歷年同期新高。累計一至四月營收13.01億元，年成長28％。看好未來因為Omicron疫情啟動的居家照護必備藥品需求持續飆升，健喬看好今年業績成長力道。

Omicron本土疫情爆發，指揮中心宣布啟動居家照護，藥師公會等機構紛紛給予疫情期間的防疫指引，造成市場上所有呼吸道產品及止痛藥兩大系列藥品銷售一空，健喬的愛克痰發泡錠被視為防疫必備藥品下，銷量水漲船高，四月600毫克發泡錠，銷售較去年同期足足成長了兩成。而公司透過購併取得的中樞神經領域的藥證，也持續取代外國原廠的市占，在在都帶動營收成長。

此外，健喬子公司優良生醫積極投入OTC市場的策略也奏效，優良年初才代理的韓國藥廠BORYUNG的新金吉胃福適凝膠、代理Celltrion藥廠其下的武田藥品鈣思健、自有產品女性必備的維他命「維體康」和防疫藥品—普樂康系列的止痛藥、鼻炎膠囊及康特靈感冒膠囊都是都成OTC的強項商品，四月的防疫品銷售較去年同期成長十三倍，也較上月也成長了九倍。

健喬表示，集團合併營收從2022年初起，每月的營收年成長持續維持在25％到30％左右，由於未來數月，在持續取代外國原廠市占的利基學名藥產品以及防疫品雙引擎助攻下，營收高成長也持續看好。