長榮Q1 EPS達19.16元 EBITDA利潤率72.88％ 12:542022/05/06 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （長榮Q1達19.16元創新高 EBITDA利潤率72.88％。圖／長榮提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 長榮（2603）6日早上公布第一季財報，稅後純益1,013.59億元，季增25.54％，年增180.90％，EPS為19.16元，優於法人估計的16-17元的預估，長榮繳出超乎預期的成績單，激勵股價翻紅。 長榮第一季毛利率69.09％，季增3.97個百分點，年增17.24個百分點，EBITDA利潤率達72.88％，再刷新高，繳出驚奇的財務數字，其餘營益率、稅後純益率也均季增及年增。 第一季財報－義隆 獲利季減27.5％ 精剛第一季每股獲利0.27元 年成長率近6倍 #長榮 #數字 #季增 #EPS #EBITDA 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 上季EPS－緯創軟體1.66元 同期新高 04:102022/05/06 產業．科技 《類股》首季EPS 緯軟1.66元同期高、聚碩0.45元 08:522022/05/06 財經 富采Q1 EPS重返1元 較去年同期轉盈 10:322022/05/06 財經 大幅回穩轉盈 王品 第一季EPS 1.62元 04:102022/05/06 證券．權證 宇隆 Q1營收、獲利、EPS單季新高 04:102022/05/06 證券．權證 《半導體》創見Q1獲利雙位數雙增 EPS1.82元 08:412022/05/06 財經 上季EPS－奇偶0.58元 穩步向上 04:102022/05/06 產業．科技 《鋼鐵股》榮剛Q1三率新高 每股賺0.77元締11年新猷 08:302022/05/06 財經 《航運股》長榮日賺11億 Q1獲利又締新猷 11:282022/05/06 財經 《其他股》精剛首季EPS登11年高 08:302022/05/06 財經 裕融 前四月獲利逾半股本 04:102022/05/06 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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