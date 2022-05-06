長榮（2603）6日早上公布第一季財報，稅後純益1,013.59億元，季增25.54％，年增180.90％，EPS為19.16元，優於法人估計的16-17元的預估，長榮繳出超乎預期的成績單，激勵股價翻紅。

長榮第一季毛利率69.09％，季增3.97個百分點，年增17.24個百分點，EBITDA利潤率達72.88％，再刷新高，繳出驚奇的財務數字，其餘營益率、稅後純益率也均季增及年增。