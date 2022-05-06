精誠資訊公告第一季獲利表現，第一季每股稅後盈餘為1.27元。精誠表示，今年將聚焦在雲端業務，以第一季來說，雲端服務營收已經達到整體營收的24％，較去年同期相比增加35％。法人指出，受雲端服務、數位轉型需求2動能帶動，精誠今年營收將有望維持約一成以上的成長。此外，今年精誠也將持續尋找適合進行兼併收購的標的，以擴展業務版圖。

精誠第一季營收77.15億元，較去年同期73.5億元增4.96％，單季稅後淨利為3.14億元，較去年同期5.03億元減少38％。每股稅後盈餘1.27元，優於上季的0.58元，惟遜於去年同期的2.03元。

精誠表示，第一季營收創下同期歷史新高，主要是因為集團轉型，從傳統產品組合銷售、系統整合定位，轉型至數據整合、虛實整合、多雲混合、生態整合的模式，並透過投資併購、策略合作、增加新產品與服務，或進入新市場，以優化營收結構。精誠目前營收占比來看，以加值型代理佔比最高達55％、系統整合28％、行業應用17％。2021年，精誠的併購多以加值型代理公司為主，帶動加值型代理占比提升。

精誠今年聚焦在雲端業務，持續轉型聚焦，提供客戶多元混合雲服務以及訂閱服務商業模式，逐步提升年度經常性收入（Annual recurring revenue）占比，也帶動業務穩定成長。第一季雲服務營收已達整體營收的24％，與去年同期相較成長35％。財務收益則因資本市場受到疫情與地緣政治影響，較去年同期減少。

展望今年營運，精誠表示，將會以成為台灣最大的雲端服務公司為目標，並發展精誠自有雲應用生態平台服務，介接AWS、Azure、GCP等3大公有雲，以及Oracle與IBM企業雲，期望打造完整的雲端服務平台。法人估，以2022年全年來看，法人表示，精誠主要成長動能將來自雲服務及數位轉型需求兩大塊，預估全年營收將有望維持一成以上成長幅度。

此外，精誠也表示，因應國際減碳趨勢與主管機關要求，攜手科技夥伴推出多項綠色科技解決方案，掌握「低碳轉型」商機。此外，精誠也將發展資安監控服務、深耕企業電商、連結Martech解決方案等事業目標，維持成長動能。