連鎖健身事業柏文（8462）公布今年第一季財報，第一季合併營業收入9.04億元，季增3.11％，年減0.82％。稅後淨利0.64億元，季減44.32％，年減31.02％。第一季每股稅後盈餘0.84元。

展望第二季，柏文旗下「健身工廠」規劃新北市龍安廠及蘆洲廠分別於5及6月開幕，下半年度預計有新北市林口廠、汐科廠、彰化縣金馬廠及北部兩處新據點接續投入營運。國內解封時間可望較開放邊境管制早，「健身工廠」持續穩步拓展據點，就是為了儲備營運成長動能，迎接後疫情時期消費者企盼透過規律運動以提升免疫力與紓解壓力的強勁需求。

今年第一季，疫情對於營運的衝擊逐漸緩和，柏文公司營業收入因此較110年第四季增加，毛利率、營業利益率及稅前淨利率亦較前一季度同步提升。惟本季營收與獲利仍因今年2月之後本土COVID-19確診人數增加之影響而較去年同期減少。

今年首季「健身工廠」雖無新店動能挹注，但本季營收仍較前一季度增長3.11％，而柏文3月營收為同期次高及單月歷史第四高，可見疫情影響趨緩後成長動能顯現。去年三級警戒直到現今確診人數激增，台灣新冠肺炎疫情雖未消失，但在國內疫苗接種率提升，以及民眾維持防疫作為與病毒共存的生活模式之下，疫情影響將越來越輕微，參考歐美、紐西蘭、新加坡及周邊國家歷經Omicron感染高峰後陸續鬆綁的防疫經驗，台灣必定會跟上世界的腳步，離解封時間不會太久。

去年柏文公司雖因疫情與停業衝擊營業收入，導致出現成立以來首次年度虧損，惟柏文董事會已通過2021年度虧損撥補案，待彌補虧損計新台幣126,448,055元全數以法定盈餘公積彌補。另外，再以資本公積配發現金每股約新台幣1.29元。揮別110年一切陰霾，2022年柏文必將奮起，恢復以往「同店成長」與「新店動能」的雙成長引擎。