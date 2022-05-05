大同（2371）公布第一季財報，第一季合併營收76.6億元、年增16.7％，歸公司業主淨利5.23億元、年增274％，每股純益為0.22元，優於去年同期每股淨損0.13元，創下了連續四季獲利的記錄，上次的連續四季獲利已要回溯到2008年以前。

大同自2020年底經營權易手後，新的經營團隊繳出由虧轉盈的成績單，去年除了第一季每股淨損0.13元之外，自去年第二季起至今年第一季，每季每股純益分別為0.36元、0.32元、1.03元、0.22元，為長達十餘年來首見的連續四個單季獲利。