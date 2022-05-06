DIGITIMES Research表示，受元件供應長短腳及春節因素影響，全球伺服器2022年首季出貨量估季減4.5％。展望第二季，雖然伺服器IC、零組件仍有缺口，且中國大陸封城將影響部分供應鏈出貨進度，但在北美大型資料中心需求強勁支撐，預估出貨量將季增近9％。

DIGITIMES Research分析師龔明德統計分析，2022年首季仍有如電源管理IC（PMIC）等低階IC與MOSFET等元件供應長短腳問題，加上春節因素使業者伺服器出貨速度較緩，雖有來自前季部分未完全滿足訂單遞延，全球伺服器出貨量較1月預估季減幅略增至4.5％。

展望第二季，龔明德認為，雖然供應鏈仍有IC與零組件長短腳、中國大陸封城影響供應鏈人力與物流等作業，但美系雲端資料中心對伺服器需求強勁，預估亞馬遜（Amazon）、Google、Meta（原Facebook）採購量合計季增近15％。

同時，品牌商戴爾（Dell）、慧與（HPE）、聯想首季出貨基期較低，加上企業客戶因應遠端辦公、數位轉型，與對內建新CPU的高效能機種需求增長，龔明德預估第二季全球伺服器出貨量可望達季增近9％。

就上半年而言，伺服器出貨仍受IC等料件長短腳干擾，且疫情封城措施將延遲上游供應端相關零組件整備或出貨進度，惟大型資料中心及企業客戶因應雲端及遠距服務等對伺服器需求力道不墜，加上去年同期出貨基期較低，全球伺服器出貨量可望維持雙位數年增。