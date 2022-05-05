本周日（8日）是母親節，民眾通常有家庭聚餐及出遊習慣，高公局預估本周六日國道交通量約比一般例假日增加5％，規劃周日當天15至20時維持國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道常態性高乘載管制，且本周六到周日11處重點路段精進式匝道儀控。

高速公路局參考近年母親節周休六日國道交通量統計資料及特性，預估本周六日交通量約104至105百萬車公里，約比一般例假日增加5％交通量。為了因應母親節周休六日（7、8日）交通需求，高公局規劃5月8日15至20時維持國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道常態性高乘載管制，並於5月7日至8日針對11處重點路段精進式匝道儀控，並視國道主線交通狀況採取嚴格管制、現有開放路肩照常及增加開放路段，以及國道全線暫停施工及例行養護作業（緊急搶修及不影響主線交通的工程除外）等交通疏導措施。

本次母親節的周休六日國道交通量大，周六南向南港系統-坪林及周日北向頭城-坪林將有長時間壅塞。建議民眾多利用公共運輸以節省時間，如一定要開車上路，請避開塞車時段及路段，預估較好走的時段是，7日是西部國道南向尖峰日，建議早上6時前或中午12時後出發；8日是西部國道北向尖峰日，建議南部地區用路人於9時前出發，中部地區用路人於12時前出發。

7日國5南向尖峰日，建議早上5時前或下午5時後出發；8日國5北向尖峰日建議9點前出發。

另建議民眾於母親節周六日多搭乘公共運輸，若使用國道請於出發前利用「高速公路1968」App或上網查詢國道即時路況，彈性調整行車時段及路段，善用替代道路以避開壅塞路段。